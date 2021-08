Benfica, Lazaro si presenta: “Un onore, farò del mio meglio per avere successo”

Prime parole da giocatore delle Aquile per il laterale austriaco

Ufficializzato oggi come nuovo giocatore del Benfica, club al quale si è legato in prestito fino al 2022, Valentino Lazaro sceglie i suoi profili social per mandare un messaggio ai nuovi tifosi: "Ciao Benfica, possiamo iniziare - le parole del laterale austriaco di proprietà dell'Inter -. È un grande onore far parte di questo grande club da oggi. Farò del mio meglio per avere successo. Non vedo l'ora che arrivi la mia prima partita all'Estádio da Luz. Andiamo! Glorioso Benfica".