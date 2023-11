Dopo la vittoria contro il Famalicao che è valsa al Benfica il passaggio agli ottavi di finale di Coppa del Portogallo, Joao Mario si è presentato ai microfoni di Sport TV: "Abbiamo raggiunto l'obiettivo principale che era quello di passare alla fase successiva della coppa portoghese. Abbiamo iniziato bene, abbiamo avuto una prima parte piena di opportunità che non siamo riusciti a realizzare ma anche per molto merito loro, che hanno difeso molto bene. Abbiamo avuto la pazienza, abbiamo finito per trovare il vantaggio e con il secondo goal abbiamo ucciso la partita. Sappiamo che le pause per le Nazionali sono sempre complicate per tutte le squadre, quindi anche la nostra. Volevamo dare una forte risposta dopo il derby e l'abbiamo fatto, adesso abbiamo un'altra partita speciale in casa", conclude l'ex interista che mercoledì tornerà a incrociare l'Inter in Champions League al Da Luz.

