Bellinazzo: “Rinnovo di Lautaro simbolico dell’impegno di Suning nell’Inter”

Il giornalista de Il Sole 24 Ore: "Il club milanese, come gli altri di vertice, dovrà affrontare ancora un annetto di grosse perdite"

All'indomani dell'assemblea dei soci interista, nella quale è stato approvato il bilancio 2020-21 con ricavi consolidati per 364,7 milioni di euro e una perdita pari a 245,6 milioni, Marco Bellinazzo prova a tratteggiare il futuro del club nerazzurro: "La notizia è l'ennesima conferma da parte di Zhang dell'impegno di Suning nell'Inter. A meno che non sia completamente folle mi sembra un elemento di continuità e il fatto di aver messo in tavola il rinnovo di Lautaro è simbolico - le parole del giornalista del Sole 24 Ore a 'Tutti convocati' -. Detto questo, l'Inter dovrà affrontare ancora un annetto di grosse perdite, come le altre squadre di vertice".