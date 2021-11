Bellinazzo: “Inter e Milan, il derby più importante vinto venerdì per lo stadio”

Secondo il giornalista de Il Sole 24 Ore, la costruzione del nuovo impianto sarà cruciale per avvicinare la soglia dei 500 mln di ricavi

In attesa di sfidarsi questa sera sul campo, Inter e Milan hanno vinto insieme il derby per lo stadio nuovo grazie alla delibera sul pubblico interesse dell'opera arrivata nei giorni scorsi dal Comune di Milano. Passaggio importante, quello del nuovo impianto, anche per aumentare i ricavi da matchday che, come riporta Marco Bellinazzo su Il Sole 24 Ore, vede le italiane nettamente dietro rispetto al resto dei top club europei, e più in generale per avvicinarsi alla soglia dei 500 milioni di euro annui di introiti. In questo senso, la strada più lunga sembra essere quella dei rossoneri, che però sono in crescita.