"Quella che poteva sembrare un'imposizione di natura transitoria di autofinanziamento, data anche dalle restrizioni date dal governo di Pechino, sta diventando costante. Ciò sta portando ad una situazione inaccettabile per i tifosi - le sue parole -. Inter in mano a Oaktree? Se verrà confermato a ottobre il blocco del governo cinese sugli investimenti dei capitali cinesi nel calcio, Suning non potrà che essere costretta a vendere il club, cercando di evitare di far finire il club nelle mani di Oaktree".