BBC – Boom Fan Token: dai tifosi spese per 300 mln di euro. Il caso Inter

Il valore dei token dell’Inter e del Trabzonspor è cresciuto in percentuale più di quanto sia cresciuto il valore del Bitcoin nell'ultimo anno

I club di calcio hanno guadagnato potenzialmente centinaia di milioni di sterline dalla vendita dei Fan Token. E' il dato emerso da un’analisi commissionata dalla BBC, che mostra investimenti per 262 milioni di sterline (circa 306 milioni di euro) in valute virtuali. Finora, nei cinque principali campionati europei, 24 diverse società hanno lanciato o stanno prendendo in considerazione il lancio di un Fan Token.