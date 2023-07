La questione Manuel Neuer tiene ovviamente banco in casa Bayern Monaco. Anche Uli Hoeness, presidente onorario del club, si è espresso sulla spinosa vicenda del recupero del portiere della Nazionale tedesca, importante anche per l'Inter vista la corte continua verso Yann Sommer: "Stiamo discutendo tutti gli aspetti del problema e cerchiamo di affrontarlo. Quello che non ci è permesso fare è fare pressione su Manuel dicendo che deve essere in porta alla prima giornata. Se ora dicessimo di dover comprare un portiere costoso, non andrebbe bene neanche questo".

Hoeness ha poi aggiunto sulla situazione dell'elvetico: "Ha una clausola che potrebbe farlo partire se lo volesse. Avremo discussioni aperte con lui. Ha un grande carattere e prenderemo in considerazione tutte le prospettive".