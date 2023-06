Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sul nostro canale Youtube e sulle nostre pagine Facebook e Twitch. Lo SPECIALE MERCATO con le ultimissime news di calciomercato: Bastoni rinnova, D'Ambrosio saluta e Bellanova è ad un passo dal Torino. Brozo tiene in ostaggio l'Inter che aspetta un'offerta per Onana per tornare alla carica di Lukaku. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).