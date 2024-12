Dopo l'intervallo, poco prima di scendere in campo per il secondo tempo di Lazio-Inter, Alessandro Bastoni si è soffermato con DAZN per un'intervista flash nella quale ha spiegato in poche parole cosa dovranno fare i nerazzurri per portare a casa la vittoria: "Inzaghi ci ha detto di stare sul pezzo, abbiamo visto come ci possono mettere in difficoltà. Abbiamo rischiato di prendere gol. Siamo stati bravi a fare due gol, bisogna stare concentrati in questa ripresa".