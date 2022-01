Bastoni goleador e assistman con la Lazio, Materazzi: “Eri in forma ieri sera”

Matrix dedica un messaggio speciale al suo pupillo dopo la prestazione totale contro i biancocelesti

Marco Materazzi non ha mai nascosto la sua ammirazione per Alessandro Bastoni, tanto da arrivare a dichiarare che è pronto a raccogliere la sua eredità all'Inter. Oggi, all'indomani della prestazione totale del 95 contro la Lazio condita con un gol e un assist da numero dieci, Matrix non ha perso l'occasione per esaltare il suo pupillo: "Beh, dai, eri in forma ieri sera", ha scritto l'Hall of Famer della Beneamata sul proprio profilo Instagram postando la foto dell'esultanza dell'ex Parma e Atalanta dopo il gol del 2-1.