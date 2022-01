Bastoni festeggia le 100 presenze con l’Inter e raddoppia: “Ad altre 100”

Il difensore nerazzurro lancia un chiaro messaggio sui social in vista del futuro

Cifra tonda per Alessandro Bastoni, in campo per la 100esima presenza con l'Inter nel pareggio di Bergamo contro l'Atalanta. Un traguardo importante che il difensore nerazzurro vuole raddoppiare nei prossimi anni: "Ad altre 100 di queste! Grazie Inter" il chiaro messaggio lanciato su Instagram che accompagna una foto in cui è in posa sorridente con una maglia celebrativa.