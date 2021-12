Bastoni al 90esimo: “Inzaghi ci ha dato l’imprevedibilità mancata l’anno scorso”

Le parole del difensore al 90esimo dopo l'1-0 contro i granata

Triplice fischio a San Siro, dove l'Inter batte il Torino per 1-0, concludendo in bellezza girone d'andata e anno solare. Il primo a commentare il risultato ottenuto è Alessandro Bastoni che ai microfoni di DAZN si esprime così: "Sono un difensore, sono tante giornate che non prendiamo gol dopo un inizio difficile. Abbiamo parlato molto e ci stiamo riuscendo alla grande".