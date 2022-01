Bastoni al 90′: “Con Inzaghi vinciamo e ci divertiamo. Il gol? Grazie a Brozo…”

Le parole del difensore nerazzurro autore del momentaneo 1-0

Dopo il 2-1 alla Lazio, Alessandro Bastoni commenta a DAZN il successo nerazzurro. "Il gol? Volevo calciare di prima, con Brozo che mi ha chiamato 'Solo, solo!'. Quindi ho potuto aggiustarmela per calciare meglio: sensazione strana, erano due anni che non segnavo - spiega il centrale nerazzurro -. Fino alla scorsa giornata si diceva non ne prendessi nemmeno uno sui corner a favore (scherza, ndr). Siamo felici per la vittoria dopo i problemi del match con il Bologna. Abbiamo il tricolore sul petto e vogliamo difenderlo a tutti i costi: vincere è bello e negli ultimi due anni abbiamo messo una mentalità vincente. Vogliamo restare così. Sicuramente all'inizio ho avuto qualche difficoltà a capire il gioco di Inzaghi, ma poi siamo entrati nei meccanismi, vinciamo e ci divertiamo".