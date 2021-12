Bastoni al 45esimo: “Andiamo avanti così. Dumfries ha fatto un gran gol”

Il difensore nerazzurro all'intervallo: "Abbiamo avuto acciacchi in settimana, ma l'abbiamo preparata bene"

Dopo il duplice fischio di Marco Di Bello, Alessandro Bastoni commenta quanto avvenuto in questo primo tempo ai microfoni di DAZN: "Miglior Inter della stagione? Sì. Abbiamo avuto poco tempo per prepararla. Abbiamo avuto degli acciacchi in settimana ma stiamo facendo bene, andiamo avanti così nel secondo tempo. Il gol? Ho alzato la testa e ho visto Denzel Dumfries sul secondo palo, è arrivato bene e ha fatto un gran gol".