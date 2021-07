Basilea, ecco Esposito: “Voglio fare grandi cose. Dobbiamo tornare in alto”

Parla così l'attaccante arrivato in prestito dall'Inter: "In campo mi piace giocare con la palla, ma se serve attacco la profondità"

Prima intervista da nuovo giocatore del Basilea per Sebastiano Esposito, l'attaccante arrivato ufficialmente ieri in prestito dall'Inter. Parlando ai canali ufficiali del club elvetico, Esposito si presenta così: "In campo mi piace giocare molto con la palla, però se c'è da attaccare la profondità lo faccio. Mi piace molto dialogare con gli attaccanti. Fuori dal campo penso di essere un ragazzo positivo, solare, al quale piace ridere. Perché sono qui? Perché voglio fare grandi cose e perché penso che questo club debba tornare in alto. Negli ultimi anni non è andato molto bene, però quest'anno penso e spero che possiamo fare grandi cose".