Sempre nel corso dell'intervista ai canali ufficiali della UEFA, Nicolò Barella torna con la mente al gol magistrale segnato a San Siro contro il Benfica, che di fatto ha chiuso i conti della qualificazione alle semifinali di Champions League: "Gli attributi? Tenacia, velocità e tecnica. Penso che l'Inter, quando è al top della condizione, sia difficile da battere per qualsiasi squadra. Le partite col Benfica le abbiamo giocate al meglio. Forse non ho nemmeno guardato dove è andata a finire, quando ho visto il pallone superare il portiere mi sono girato e sono andato subito a festeggiare. Però è stato bello, sento ancora il boato di San Siro nel momento in cui ho segnato. Quando segno, bacio sempre il tatuaggio coi volti di mia moglie e delle mie figlie, sono tanti ricordi... Penso che certe giocate le fai per istinto, altre per fortuna o per abilità; qui c'è un po' di tutto. Siamo molto soddisfatti ma non abbiamo ancora fatto nulla. Ci manca ancora un ostacolo da superare e poi possiamo davvero festeggiare".

