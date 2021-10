Barella riceve il ‘Lenovo Player of the Month’, l’Inter: “Ma che bel giocatore!”

Il club consegna il premio al centrocampista nerazzurro

Come noto da diversi giorni, Nicolò Barella si è aggiudicato il 'Lenovo Player of the Month' di settembre dell'Inter grazie ad un mese arricchito da un gol e tre assist in sei partite. Il centrocampista sardo ha ricevuto oggi il premio, festeggiato sui profili social del club nerazzurro con il tormentone "Ma che bel giocatore!".