Roberto Pereyra è stato accostato con decisione all'Inter nelle ultime ore di mercato. Dell'argentino ha appena parlato in conferenza Federico Balzaretti, dt dell'Udinese, appena presentato dal club friulano. "Stiamo aspettando, gli abbiamo fatto una proposta e aspettiamo una decisione, sappiamo che è un giocatore importante, è il capitano, un giocatore fortissimo - sono le parole riportate da Tuttomercatoweb.com -.

Dovesse avere la volontà di continuare saremo felicissimi, altrimenti sarà sostituito in modo adeguato. Samardzic? Siamo in una fase molto embrionale del mercato per cui è tutto in divenire, sono d'accordo che Samardzic sia talmente forte e bello da far innamorare, ma giustamente fa innamorare molte squadre, è difficile non essere innamorati di un giocatore così. Intanto è un giocatore dell'Udinese e ne siamo felici, se arriverà l'offerta importante insieme prenderemo una decisione, la volontà è godercelo ancora, però il mercato è appena iniziato e sapete che può portare a scenari differenti".