Balotelli: “Tornare in Nazionale un sogno. Mourinho ha i superpoteri”

Super Mario torna a parlare del suo sogno di "tornare in azzurro" con Mancini. E su Mourinho: "Rapporto bellissimo"

Grande escluso degli azzurri, Mario Balotelli è rinato in Turchia, a corte di Vincenzo Montella. L'attaccante ex Inter, intervenuto in diretta Twitch su Ocw Sports ha parlato ancora una volta del suo desiderio di Nazionale. "Mi sento e sto bene dopo gli ultimi due anni e mezzo, mi sento pronto per tornare in Nazionale. Sarebbe un sogno. Partirei a piedi dalla Turchia adesso se sapessi di essere tra i convocati azzurri a marzo".

"Abbiamo un rapporto aperto e ottimo, lui mi ha detto quello che vuole da me affinché io possa tornare in Nazionale. E io lo farò. Se l'ho sentito ultimamente? Sì. Non mi ha chiamato perché lui sa il mio potenziale e non sono ancora a quel livello. Ora ho fino a marzo per arrivare al top della condizione. Io non è che sono qui a lamentarmi della non convocazione. Non sono tanto lontano dalla mia condizione, devo solo lavorare".