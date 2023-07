L'interesse dell'Inter nei confronti di Folarin Balogun, giovane attaccante statunitense di proprietà dell'Arsenal, andrebbe anche al di là del mero aspetto tecnico. Secondo il quotidiano Il Giorno, infatti, il giocatore nell'ultimo anno in Francia allo Stade Reims piace parecchio al presidente Steven Zhang anche per motivi di strategia e immagine, vista la provenienza da un Paese come gli States in cui l'Inter sta cercando investitori ormai da diverso tempo.

