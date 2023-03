Dario Baccin è a Monza. E in questo momento sta seguendo la partita dell'U-Power Stadium tra i padroni di casa e l’Empoli. L’osservato speciale del vice direttore sportivo nerazzurro, secondo quanto appreso da FcInterNews, è Martin Satriano, il giovane attaccante uruguaiano di proprietà della società di Viale della Liberazione, ora in prestito in Toscana.