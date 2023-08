Ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A mancano ormai due settimane. Dopo le amichevoli al Suning Training Centre e la tournèe in Giappone, la formazione di mister Simone Inzaghi avrà altri due test prima del debutto in campionato contro il Monza. Nello specifico mercoledì 9 agosto alle ore 19:00 sarà impegnata in Austria contro il Salisburgo mentre domenica 13 agosto alle ore 20:00 scenderà in campo allo stadio “Mazza” di Ferrara contro il Klubi Sportiv Egnatia, club di Rrogozhinë, che milita nella massima serie albanese.

Daniele Luongo