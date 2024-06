Avversari in campo, di nuovo amici e compagni dopo il triplice fischio. A margine Austria-Francia 0-1, dove hanno dato vita a una sfida a distanza in cui nessuno dei due ha lasciato particolare traccia sulla partita, Marcus Thuram e Marko Arnautovic si sono scambiati le maglie. Come si può apprezzare guardando le Instagram stories del transalpino, che ha postato una foto che lo ritrae con la 7 di Arna vestita al contrario. A corredo l'emoticon di un cuore.