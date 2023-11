Sta succedendo un fatto curioso in Austria: l'ex attaccante della Nazionale Toni Polster, visto in Italia per una stagione con la maglia del Torino, ha adito le vie legali per vedersi riconosciuti altri tre gol segnati con la maglia del proprio Paese, da aggiungere ai 44 assegnatigli in via ufficiale. Polster punta così a proteggere il proprio ruolo di giocatore più prolifico della storia della sua Nazionale, al momento insidiato solo dall'attaccante dell'Inter Marko Arnautovic. Da Tallinn, dove giovedì l'Austria ha battuto l'Estonia, David Alaba ha commentato così la notizia: "È la prima volta che lo sento, So che non so nemmeno cosa dire a riguardo, è un po' divertente".

Il terzino del Real Madrid ha poi aggiunto: "Siamo felici di avere avuto Polster e siamo felici di avere Marko Arnautovic. Ovviamente teniamo le dita incrociate affinché Marko raggiunga questo record. Gli mancano ancora otto gol, cercheremo di aiutarlo anche se Toni ovviamente ha segnato un ottimo record”.

