Il Lecce continua a mettere in mostra talenti interessanti, scovati tutti grazie all'eccezionale fiuto di Pantaleo Corvino. Dopo Nikola Krstovic, in casa giallorossa sta emergendo la figura di Ylber Ramadani, centrocampista albanese che con le sue prestazioni ha fatto dimenticare ai tifosi salentini l'addio di Morten Hjulmand, passato allo Sporting Lisbona. E prontamente, si sono drizzate le antenne degli operatori di mercato: secondo il sito Pianetalecce.it, infatti, Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, sta monitorando personalmente e da vicino le prestazioni del centrocampista 27enne, osservato nel corso della sua famosa 'ospitata' all'U-Power Stadium in occasione del match col Monza.

