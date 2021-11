Ausilio a SM: “Oggi solo un risultato. Conte-Tottenham? Non sono sorpreso”

Il ds nerazzurro: "Il fatto che i nostri giocatori piacciano alle big d'Europa non ci preoccupa, ci fa piacere"

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato dal campo di Tiraspol anche ai microfoni di Sport Mediaset della partita contro lo Sheriff, ma anche dei temi legati al mercato: "Al di là del valore economico è importante vincere oggi per il girone. Dobbiamo vincere per scavalcare lo Sheriff e metterci nelle condizioni di guardare solo a noi e non ai risultati delle altre. Oggi c’è un solo risultato per noi. Abbiamo intrapreso una strada giusta, Inzaghi ha iniziato a lavorare con tutti i giocatori solo da metà agosto, poi ci sono state le soste per le nazionali, ma è riuscito a dare un’identità alla squadra e riprendere il cammino dello scorso anno".