In attesa di trasformarsi domani sera in una specie di bolgia infernale, oggi lo stadio Civitas Metropolitano di Madrid si presenta silenzioso, pronto ad accogliere le parole nella conferenza stampa della vigilia di Atletico-Inter di Diego Simeone. Che alle 14 in punto prende posto di fronte ai cronisti per anticipare i temi dell'ottavo di finale di ritorno di Champions League: "Noi viviamo giorno per giorno, credo che le opinioni che ci sono fuori riflettono ciò che si vede in campo. Servono i fatti, non le parole. Giocheremo con uno dei migliori rivali d'Europa", esordisce l'argentino.

Devi alzare un po' la voce in questo momento delicato?

"Io ho fiducia assoluta nella mia squadra, domani sarà una bella partita".

Come sta il Cholo?

"Con le idee molto chiare, sto capendo tutto quello che ci sta succedendo. In questa stagione siamo arrivati in semifinale di Copa del Rey, siamo agli ottavi di Champions... Questo è il momento di avere la nostra rivincita. Il calcio non perdona, quando sbagli perdi, speriamo di riuscire a imparare dai nostri errori".

Cosa ti fa pensare in positivo?

"Non ho molto da dire, ho fiducia totale nella squadra, in cui credo al 100%. So che giocheranno una buona partita".

Da sabato a oggi cosa ti fa essere ottimista?

"Domenica stavo meglio dopo la sconfitta di sabato, penso al futuro. Ho fiducia nei miei giocatori, so che squadra schierare".

Hai detto che l'Inter è la più in forma d'Europa, cosa servirà domani?

"Servirà concentrazione altissima, la squadra che riuscirà ad averla porterà a casa la partita".

Chi pensi di fare giocare a centrocampo?

"No, adesso non posso spiegare il modo in cui giocheremo ma posso assicurare che saremo sicuramente competitivi".

Che attaccante è Lautaro?

"È sempre stato un giocatore straordinario, lo ha dimostrato in Argentina e all'Inter. Ha trovato il suo posto e oggi è senza dubbio tra i migliori d'Europa".

Bisogna dire qualcosa ai tifosi che verranno domani al Metropolitano?

"No, è un momento di silenzio. Accettiamo tutto quello che ci daranno".

Abbiamo visto Griezmann sorridente, quanto può darvi?

"Ci dà più soluzioni tattiche, speriamo che faccia la partita che lui vuole fare".

Aver perso solo 1-0 è stato l'aspetto più positivo dell'andata. Hai studiato Porto-Inter dell'anno scorso?

"Conta domani, è una gara secca. La differenza non è grande ma importante con una squadra che è tra le migliori d'Europa. Ho fiducia nei miei giocatori, faremo una grande partita".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!