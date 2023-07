Se Balogun è rimasto fuori persino dalla distinta nell’amichevole di questa notte tra Arsenal e Barcellona, l’altro obiettivo di mercato dell’Inter per l’attacco, ovvero Alvaro Morata, non è stato affatto risparmiato da Simeone nell’amichevole giocata quest’oggi contro il Team K League. L’attaccante spagnolo è stato schierato nell’undici titolare del Cholo che ha tenuto fede a quanto annunciato ieri in conferenza stampa, ovvero continuare a credere nel classe ’92.

L’ex Juventus, sotituito al 46esimo da Correa, è stato anche oggi in qualche modo protagonista di giornata, anche se in maniera infausta: un gol annullato per offside e un palo centrato in pieno che gli ha negato l’esultanza e anche la vittoria ai Colchoneros, sconfitti alla fine per 3-2.