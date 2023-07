Non c'è il nome di Merih Demiral nell'elenco dei convocati dell'Atalanta per il ritiro di Clusone. Il difensore turco, accostato anche all'Inter per la sessione di mercato in corso (visti gli addii di Skriniar e D'Ambrosio e l'arrivo del solo Bisseck), non figura nella lista stilata da Gian Piero Gasperini per la pre-season dei bergamaschi. Un indizio di mercato? Staremo a vedere. Il classe '98 resta comunque uno degli obiettivi di mercato del Biscione per completare la difesa.

Questi i nerazzurri convocati per il ritiro di #Clusone!



Here's the Nerazzurri squad for the training camp in Clusone! #GoAtalantaGo ️ pic.twitter.com/XyzNq7IcG3 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 14, 2023

