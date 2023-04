Grazie alla vittoria sul campo del Torino, l'Atalanta è sempre più in corsa per un posto in Champions League. Ne a parlato a fine gara a Sky Sport il tecnico orobico Gian Piero Gasperini: "Credo che ci siano dei traguardi e degli obiettivi assoluti che riguardano pochissimi, vincere lo Scudetto o la Champions, poi ci sono traguardi relativi. Uno che prende sempre 5 in pagella, quando prende un 7 o un 8 può essere molto felice, penso che questa cosa possa valere anche per noi, altrimenti non siamo mai felici di niente. Oggi non era facile con un avversario come il Torino. Non abbiamo fatto una grande partita sul piano tecnico ma volutamente abbiamo difeso approfittando del gol fatto nel primo tempo. Abbiamo concesso pochissimo e dopo il gol c'è stata una grande reazione. Sappiamo che per raggiungere le posizioni alte in classifica bisogna vincere e nel finale c'è stato questo strepitoso gol di Zapata. Per noi sono 3 punti fondamentali, ora abbiamo la possibilità sul nostro campo di giocarci le nostre speranze."

<strong>Sull'obiettivo Champions:</strong> "È dalla prima giornata che siamo in zona Europa. Due punti contro Milan e Roma, poi vedremo quanti con Lazio e Inter. Il nostro obiettivo sarebbe pizzicarne una e raggiungerla, poi vedremo. La cosa importante per noi è resettare e pensare alla partita con lo Spezia, che sarà di tutt'altro tipo, con una squadra che ha bisogno di punti per salvarsi", ha concluso.

Gasperini ha poi aggiunto ai microfoni di DAZN: "Abbiamo mandato un messaggio a noi stessi: la classifica è straordinaria e mancano sei partite, quindi ci dobbiamo credere perché ne abbiamo 4 in casa, anche se non è detto che sia un vantaggio perché non abbiamo fatto bene ultimamente. Possiamo capovolgere l'andamento, solo così le nostre possibilità di andare in Europa aumenteranno", ha concluso.