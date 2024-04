Il primo gol interista di Kristjan Asllani segnato contro il Genoa è risultato il più votato del mese di marzo dai tifosi nerazzurri che hanno partecipato al sondaggio lanciato dal club sui canali ufficiali Facebook, Instagram e X. L'albanese ha battuto gli altri quattro candidati, ovvero Bisseck (vs Bologna), Owusu (vs Juventus), Serturini (vs Juventus), Dimarco (vs Atletico Madrid).

