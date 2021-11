AS – Luka Jovic pensa nuovamente all’addio al Real. Inter ancora interessata?

Pochi minuti sin qui per il serbo, che ora apre alla possibilità di lasciare la Spagna. Anche se in cuor suo c'è un'ultima speranza

Appena 95 minuti giocati in stagione, il 6% del minutaggio complessivo possibile: Luka Jovic è ormai definitivamente ai margini delle rotazioni di Carlo Ancelotti del Real Madrid e a questo punto l'attaccante serbo valuta seriamente la partenza dalla Spagna nel caso arrivasse un'offerta interessante. Secondo quanto appreso dal quotidiano AS, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata il mancato impiego nel match dello scorso 30 ottobre con l'Elche, quando si è riscaldato per tutta la ripresa salvo poi vedendo entrare in campo Mariano Diaz.