Arrivano i primi soldi dalla UEFA per Napoli, Lazio, Inter e Milan, le rappresentanti italiane della prossima Champions League che prenderà il via martedì. Così come gli altri 28 club partecipanti, le nostre rappresentanti incassano oggi i primi bonus per la partecipazione al torneo: come emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, la prima tranche di questi pagamenti fa riferimento ai bonus per la partecipazione al torneo. Si tratta di un totale di 473,6 milioni di euro, con ogni società che incasserà 14,8 milioni di euro (il bonus per la partecipazione ammonta a 15,64 milioni, ma 840mila euro per ogni società saranno versati successivamente).

Contestualmente, la UEFA pagherà anche 30 milioni di euro complessivi a tutti i club che sono stati eliminati nel playoff che valeva l’accesso alla fase a gironi, ovvero AEK Atene, Rakow, Rangers Glasgow, Molde, Panathinaikos e Maccabi Haifa. Complessivamente, i club italiani incasseranno dunque 59,2 milioni di euro. Cifre alle quali si aggiungeranno sicuramente i ricavi da ranking storico, le due quote di market pool (una in base al piazzamento in classifica nella Serie A 2022/23 e una in base al numero di partite in Champions) ed eventualmente i ricavi per i successi o i pareggi nella fase a gironi del torneo e per tutti i passaggi del turno successivi.

