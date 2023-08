"Ciao ragazzi, sono qua. Felicissimo". Sono le prime parole di Marko Arnautovic a poche ore dall'inizio ufficiale della sua seconda avventura all'Inter, pronunciate dal centravanti austriaco ai microfoni di Sky Sport nella serata di ieri, mentre era in hotel a margine di un incontro con i dirigenti nerazzurri. Oggi, per il giocatore, visite e firma.