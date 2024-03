Mentre la Nazionale austriaca lavora a Marbella, Marko Arnautovic ha approfittato di questi giorni di pausa dal lavoro di recupero dall'infortunio per effettuare un viaggio a Belgrado. Nella capitale serba, Arnautovic ha incontrato un vecchio amico, ovvero Dusko Tosic, ex difensore della Nazionale serba e del Werder Brema. Tosic, che gestisce anche un'agenzia di procuratori, la VPA Sports International, conosce Arnautovic dai tempi dell'esperienza in Cina, ha pubblicato una foto insieme all'attaccante nerazzurro su Instagram.

Un incontro che però, secondo il quotidiano Oe24, può anche avere risvolti di mercato: Tosic, infatti, è molto attivo sul mercato turco; quest'estate, ha perfezionato il passaggio di Dusan Tadic al Fenerbahçe, club che già qualche anno fa aveva mostrato interesse per Arnautovic. E chissà che questo incontro tra amici non sia per lui l'occasione per cominciare ad esplorare nuove opportunità per gli ultimi anni di carriera.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!