Lionel Scaloni potrebbe introdurre una novità per la partita contro l'Ecuador, valida per i quarti di finale della Copa America in programma nella notte tra giovedì e venerdì a Houston: Julián Álvarez e Lautaro Martínez potrebbero infatti entrambi giocare come titolari. Lo riferisce il giornalista di DSports Radio Fernando Czyz, per i quale non è da escludere l'ipotesi di vedere entrambi gli attaccanti in campo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!