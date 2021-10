Argentina-Perù, Correa in panchina? Scaloni: “Spero di averlo a disposizione”

Il ct dell'Albiceleste parla delle condizioni fisiche del Tucu: "Ieri non si è allenato per precauzione"

Parentesi inevitabilmente dedicata alle condizioni fisiche di Joaquin Correa durante la conferenza stampa di Lionel Scaloni andata in scena alla vigilia di Argentina-Perù. "Ieri non si è allenato per precauzione, speriamo di riaverlo per la seduta di oggi: prenderemo precauzioni affinché possa esserci per la partita di domani", ha spiegato il ct dell'Albiceleste, a proposito del Tucu, ai box per un sovraccarico muscolare che non desta troppe preoccupazioni.