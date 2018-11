Protagonista di una staffetta con Mauro Icardi nel match amichevole vinto dall'Argentina contro il Messico a Cordoba, Lautaro Martinez parla così della possibilità di giocare assieme al capitano dell'Inter: "La decisione, come dico sempre, spetta all'allenatore. In allenamento abbiamo provato a giocare insieme, ma questa volta Scaloni ha deciso di far partire uno e fare entrare l'altro a partita in corso. Vediamo quello che succederà martedì (altro test contro il Tricolor ndr), ci prepareremo nel miglior modo possibile", le parole del Toro rilasciate ai giornalisti presenti nella zona mista dello Stadio Mario Alberto Kempes

