Una foto che per tutti i tifosi nerazzurri significa tanto. L'abbraccio tra Lautaro Martinez e Ivan Perisic al termine di Argentina-Croazia, semifinale dei Mondiali vinta per 3-0 dalla Seleccion, è stato immortalato in uno scatto che rievoca dolci ricordi a tutti gli interisti.

Lautaro Martinez & Ivan Perisic after the game pic.twitter.com/Hns3gge55r — FCIM PICTURES (@FCIM_Pictures) December 13, 2022