Con tutta probabilità, ci sarà spazio anche per Valentin Carboni nella gara amichevole che l'Argentina giocherà contro il Costa Rica nella notte italiana di mercoledì. Il talentuoso fantasista dell'Inter, in questa stagione in prestito al Monza, dopo aver guardato la vittoria comoda dei compagni sull'Honduras dalla panchina, al contrario di altri esordienti come Garnacho, Barco e Buonanotte, scalpita per fare il suo debutto con la maggiore. Un'occasione che il ct Lionel Scaloni, leggendo tra le righe le sue dichiarazioni, sembra volergli concedere: "Si cerca sempre di dare spazio ai ragazzi che non vengono a giocare spesso con noi, per trovare nuove varianti - ha detto -. Siamo felici, al di là del risultato, per come hanno affrontato la partita. In linea generale, penso che sia stata fatta una buona partita, i giovani ci danno più opzioni. Ora abbiamo un'altra partita e faremo lo stesso, se possiamo, perché è a questo che servono queste partite. Faremo alcune modifiche per la prossima gara, poi valuteremo come è andato il tour".

