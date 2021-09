Arbitri 6^ giornata: Maresca per Inter-Atalanta, derby di Roma a Guida

Le designazioni arbitrali di Rocchi per la 6^ giornata: i nerazzurri ritrovano il recentissimo VAR di Firenze

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali per la 6^ giornata di campionato di Serie A. Per quanto riguarda Inter-Atalanta, match affidato a Maresca (VAR discusso a Firenze pochi giorni fa), con Colarossi e Prenna assistenti. Abisso sarà il quarto uomo, mentre in sala VAR agiranno Aureliano e Ranghetti.