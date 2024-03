Riprendono oggi i lavori dell'Inter alla Pinetina dopo i tre giorni di riposo concessi al grppo da Simone Inzaghi. Al centro sportivo di Appiano Gentile stanno arrivando i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali, oltre a Francesco Acerbi, che ha dovuto lasciare il ritiro degli azzurri per i noti fatti relativi alla gara di domenica scorsa contro il Napoli, dove è stato accusato da Juan Jesus di aver utilizzato un'espressione razzista per offenderlo. Proprio su queste vicenda, domani, l'ex difensore della Lazio renderà in videoconferenza la sua versione dei fatti al procuratore federale Giuseppe Chinè. Lo riporta Sky Sport.