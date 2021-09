Antonello: “Il lancio di $INTER è il primo momento di attivazione con i fan”

Le parole del CEO Corporate nerazzurro in merito al lancio di $INTER

In relazione al lancio di $INTER Fan Token, Alessandro Antonello, CEO Corporate del club nerazzurro, ha dichiarato: "Il lancio dell’$Inter Fan Token è il primo importante momento di attivazione insieme ai nostri fan della partnership con Socios.com, un accordo che pone al centro lo sviluppo del fan engagement. Per il Club nerazzurro i tifosi hanno da sempre un ruolo fondamentale ed è per noi essenziale che il percorso di sviluppo e innovazione che caratterizza la nuova era dell’Inter permetta a tutti i nerazzurri di essere sempre più parte del nostro mondo. Siamo sicuri che l’$Inter Fan Token avrà grande successo all'interno della nostra community".