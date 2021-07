Antonello: “Dalla maglia 30 milioni. Suning? Agiamo su quell’orizzonte”

L'a.d. chiarisce anche sui possibili tagli ai calciatori: "Riduzione "flat" dell’ingaggio modello Juventus? Valuteremo"

Da ieri è ufficiale la partnership tra Inter e Socios.com , una collaborazione accolta con entusiasmo anche dall'a.d. nerazzurro Alessandro Antonello : "È un cambio epocale, dalla tradizione all'innovazione – racconta Antonello alla Gazzetta –, le direttrici del futuro sono la digitalizzazione e il contatto con milioni di tifosi che smettono di essere passivi e diventano attivi nelle decisioni del club. Potremmo chiedere alla gente, ad esempio, come vuole disegnare il pullman del club o come vuole usare nuovi slogan".

Il dirigente dell'Inter ribadisce anche gli introiti derivanti dagli sponsor sulla maglia e il supporto pieno di Suning al club: "Abbiamo venduto lo spazio posteriore della casacca a Lenovo e ora manca la manica per cui cerchiamo un altro partner. Così, spinti anche dal fattore scudetto, arriviamo a 30 milioni circa di incasso per la maglia completa. So che ha un po’ diviso i tifosi, ma la nuova divisa per me è geniale: richiama il biscione che ci ha fatto gioire. Alla fine della sessione faremo i conti e solo dopo si considererà, eventualmente, se proporre ai calciatori una riduzione "flat" dell’ingaggio modello Juventus. Ricevendo il finanziamento di Oaktree, Suning ha ribadito l’impegno sul medio-lungo termine e su quell'orizzonte noi agiamo".