La delusione amara provocata dall'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano dell'Atletico Madrid non ha cambiato la prospettiva di Marcus Thuram rispetto al bilancio della sua prima stagione italiana: "Sono nel periodo migliore della mia carriera. Io gioco all'Inter, siamo primi in campionato, quindi sì è il momento più bello", ha detto senza giri di parole l'attaccante figlio d'arte in conferenza stampa. Dove, tra le altre domande, ha risposto anche a quella inevitabile sulla sua eventuale partecipazione alle Olimpiadi di casa come fuori quota nella nazionale di calcio: "È un grande orgoglio giocare alle Olimpiadi. Thierry Henry farà la sua lista. Se mi chiamano andrò, ma non mi candiderò pubblicamente".

