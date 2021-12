Ancora Lukaku: “Meglio l’Inter di quest’anno? Onestamente, gioca davvero bene”

Altre parole di Big Rom in esclusiva a SkySport: "Il club e i suoi tifosi meritano di essere sempre al top"

Altro spezzone dell'intervista esclusiva di Romelu Lukaku a SkySport. Ecco le sue considerazioni sempre sull'Inter, di ieri e di oggi. "Non mi piace fare il paragone tra le due squadre. Ma dobbiamo essere onesti: la squadra di adesso gioca veramente bene ed è prima in classifica: io spero veramente che vincano ancora, voglio bene a tutti ed è anche merito loro se io oggi sono il giocatore che sono. Spero continuino a crescere: l'Inter e i suoi tifosi, per me, devono essere al top. Quindi spero che dopo la sosta continuino a vincere le partite, nel calcio non si sa mai cosa possa capitare".