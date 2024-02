Oggi non era presente a San Siro, ma il presidente dell’Inter Steven Zhang non ha fatto mancare il supporto alla formazione nerazzurra. Direttamente dalla Cina, il magnate cinese ha pubblicato nelle proprie storie un commento dopo la vittoria dei ragazzi di Simone Inzaghi per 1-0 contro la Juventus: “Amala”, l’esultanza del numero uno dell’Inter.