Giovanni Fabbian è un nuovo giocatore del Bologna, ora è ufficiale. Il centrocampista classe 2003 arriva a titolo definitivo dall'Inter, che si è voluta tutelare viste le ottime prospettive del ragazzo e ha mantenuto il diritto per il ri-acquisto del calciatore la prossima estate. Alla vigilia del debutto nella nuova stagione di Serie A dei rossoblu è arrivata quindi la firma della mezzala, che figura tra i convocati e sarà quindi subito a disposizione di mister Thiago Motta nella gara in programma domani contro il Milan. Chissà che Fabbian non possa esordire in questo 'derby' a distanza.

Luca Pesenti