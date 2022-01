Ancelotti: “Inzaghi in gamba, gli addii di Lukaku e Hakimi superati senza problemi”

Il tecnico del Real Madrid convinto: "L'Inter è la favorita per vincere lo scudetto"

Dopo averla vista da vicino due volte, nel girone di Champions League concluso al primo posto alla guida del Real Madrid, Carlo Ancelotti è convinto che l'Inter sia "favorita per concedere il bis in campionato". Il tecnico italiano, protagonista di un'intervista con il Messaggero, ha parlato così della nuova creatura nerazzurra plasmata da Inzaghi: "Simone è in gamba, le partenze di Lukaku e Hakimi sono state superate senza problemi".