Bayern Monaco e Liverpool stanno per scendere in campo in un'amichevole a Singapore con calcio d'inizio fissato per le 13.30 ora italiana. C'era molta curiosità di sapere se Tuchel avrebbe ancora schierato dall'inizio Yann Sommer, da settimane dato come prossimo portiere dell'Inter ma ancora alle dipendenze del club bavarese. Ebbene, il tecnico tedesco insiste: il portiere elvetico parte ancora titolare come accaduto pure nelle altre amichevoli.

BAYERN (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Upamecano, Kim Minjae, Davies; Kimmich, Laimer; Sané, Musiala, Gnabry; Tel.